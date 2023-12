Vénissieux : l'appartement de la nourrice repéré car il sentait trop le cannabis

Vers 22h, alors qu'ils visitaient les parties communes d'un immeuble, ils ont été attirés par une forte odeur de cannabis. Cette dernière émanait d'un appartement qu'ils prenaient soin de repérer.

Après six jours d'investigation, une brigade cynophile et des fonctionnaires étaient dépêchés sur place et l'appartement, qui appartenait à une famille défavorablement connue de la justice, était fouillé. A l'intérieur, trois individus étaient interpellés : deux frères de 24 et 26 ans et un de leurs amis âgé de 30 ans.

Les forces de l'ordre mettaient la main sur 2,5 kilos de résine de cannabis, près de 800 grammes d'herbe de cannabis, du matériel de conditionnement, ainsi qu'une arme de poing et près de 200 cartouches de calibre 8mm.

Le principal suspect, le plus jeune des frères, reconnaissait être une nourrice pour le compte d'une personne tierce dont il refusait de donner le nom. Selon lui, ça ne faisait qu'une semaine qu'il gardait la marchandise dans son appartement, mais jurait ne pas avoir été au courant qu'une arme à feu se trouvait dans le lot. Enfin, il mettait hors de cause les deux autres occupants du logement, expliquant les avoir hébergés gratuitement.

Aucune charge ne pouvait donc être retenue contre les deux individus qui étaient relâchés. La nourrice de 24 ans doit être jugée ce jeudi après-midi devant le tribunal judiciaire de Lyon pour trafic de stupéfiants.