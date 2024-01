Près de Lyon : une rixe entre routiers se termine en coup de couteau à la gorge

Ces deux chauffeurs routiers ont trouvé le moyen de rendre la soirée encore plus terrible.

Selon le Dauphiné Libéré, ces deux hommes de nationalité kazakhe en sont venus aux mains sur un parking dédié à Saint-Quentin-Fallavier dans le Nord-Isère.

Rapidement, l'un d'entre eux a sorti un couteau et a poignardé son opposant à la gorge.

En sang et grièvement blessée, la victime s'est réfugiée dans la cabine de son camion. Les secours et la gendarmerie ont été prévenus, l'homme a été pris en charge et transporté en urgence à l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon où ses jours sont toujours en danger.

Quant à son agresseur, il a été interpellé et placé en garde à vue. Il doit être présenté à un juge ce mardi en vue de sa mise en examen pour tentative d'homicide.

L'enquête se poursuit afin de faire la lumière sur les circonstances de cette dispute.