Le cambrioleur casqué arrêté, il déclare avoir volé pour sa fille malade

Le cambrioleur casqué, ou "Daft punk", comme le surnommaient les autorités du fait de son casque, a été condamné cette semaine par le parquet de Lyon à un an de prison.

Ce dévaliseur en série, qui a commis seize vols et trois tentatives de cambriolage sur des commerces du centre lyonnais en l'espace de trois mois, a plaidé le besoin de fonds pour soigner sa fille malade. Du mois d'octobre au 25 décembre il s'en était pris, selon Le Progrès, à des boulangeries, bars, restaurants, fleuriste et même la brasserie le Nord Bocuse, avec la seule intention de dérober la caisse et les objets numériques.

Affublé d'un casque de moto à bandes réfléchissantes et d'un seul gant de motard, il chevauchait son scooter pour circuler entre les casses, dans les 1er, 2e, et 4e arrondissements. Identifié, l'homme de 53 ans est en réalité algérien, en situation irrégulière et intérimaire chez Uber : il explique que sa fille est malade, et qu'elle risque d'être placée par les services sociaux si des soins ne sont pas fournis. Il plaide le fait que son casier soit vierge, son enfance d'orphelin, le fait qu'il n'ait jamais volé auparavant.

Le cambrioleur, de son vrai nom El Hadj Boulahdjilet, a été condamné à un an de prison.