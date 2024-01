“France made me cry“: une influenceuse américaine en pleurs durant son séjour à Lyon

Sous le pseudonyme @RealPhDFoodie, cette jeune influenceuse originaire de San Francisco, consacre ses réseaux sociaux à la découverte de spécialités culinaires du monde. En voyageant seule, elle a entamé un tour d’Europe en un mois et a fait une escale d’une semaine à Lyon.

C’est à travers une vidéo filmée face caméra le long des quais de Saône, avec Fourvière en arrière-plan, qu’elle a fait part de son ressenti sur son séjour à Lyon. Se filmant en pleurs, elle explique qu’elle se rend ici pour la première fois et qu’elle ne se sent pas bien, “pour être honnête, l’expérience est très isolante“. Mentionnant que la ville est belle, qu’elle “a beaucoup à faire, à voir et à découvrir“, elle ne la recommande pas aux voyageurs en solo ou à ceux qui ne parlent pas français.

Des Lyonnais de glace

La jeune américaine, de nature très sociable, raconte qu’elle a déjà voyagé seule et qu’elle n’a jamais eu de difficultés à faire des rencontres ailleurs. “Les gens ici semblent très indifférents {…} ils vous font vous sentir mal de ne pas connaitre leur culture ou parler leur langue“. Sur ces images, nous la voyons vêtue d’un béret rose, “je me sens presque stupide de venir ici, de dépenser de l’argent, j’ai même acheté un chapeau français“.

“La France ce n’est pas Emily in Paris“

La vidéo, vue et partagée des millions de fois, entraine une pluie de commentaires. Beaucoup d’internautes ont réagi, mentionnant qu’il y avait trop “d’idéalisation“ autour de la France. Nous pouvons lire “La France ce n’est pas Emily in Paris ou Ratatouille hein“, ou encore “on est connus pour être aigris, ce n’est pas nouveau“. En espérant qu’elle vivra de meilleures expériences à la suite de son périple…

https://vm.tiktok.com/ZGejYddjp/