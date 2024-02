Le leadership évolue, il est pour toutes !

Toutes les personnalités ont pu démontrer qu’il est possible d’avoir des parcours différents tout en restant des personnalités très inspirantes. Si le leadership est en plein essor, il transcende les stéréotypes d'antan, où l'image dominante était celle de l'homme en costume-cravate. Il se féminise et s’exprime de manières très différentes. Aujourd'hui, seules 7% des grandes entreprises mondiales sont dirigées par des femmes, mais les chiffres ne doivent pas limiter notre perception du leadership féminin. Il s'agit plutôt d'une invitation à repenser et à remodeler la notion de leadership dans son ensemble.

Le leadership féminin s’est redéfini de lui -même par le changement de la société et en mettant en lumière la nécessité d'une égalité des sexes dans tous les domaines. Ces initiatives ont propulsé les femmes en tant que leaders dynamiques, prêtes à provoquer des changements significatifs et surtout en sortant des cases déjà bien établies.

Dans certains réseaux, des femmes se réunissent pour partager expériences et visions, créant un espace d'émancipations mutuelles. Ce collectif défie les normes établies et illustre comment les femmes peuvent redéfinir le leadership à leur manière.

Le leadership doit absolument être en phase avec les attentes de la société et surtout de son propre soi. Selon une étude récente, 55% des femmes entrepreneures créent leur propre entreprise pour avoir un impact positif sur la société. Ces femmes leaders démontrent que le leadership peut s'exercer à différentes échelles, au-delà des structures traditionnelles.

Dans un monde en perpétuelle évolution, le leadership doit s'adapter aux défis actuels. Le Forum Économique Mondial prévoit que l'écart entre les sexes dans le domaine économique ne sera comblé que dans 135,6 ans au rythme actuel !

Cela souligne l'urgence d'une transformation du leadership, où les femmes ne sont pas simplement incluses, mais également valorisées pour leurs compétences uniques.

L'audace et la prise de décision sont au cœur du leadership. Malala Yousafzai, à travers sa Fondation éponyme, incarne ces qualités en plaidant audacieusement pour l'éducation des filles. Elle a pris la barre de sa vie pour défendre une cause mondiale, démontrant que le leadership peut transcender les frontières nationales.

Le terme "leadership" prend tout son sens lorsque l'on considère que "ship" en anglais signifie navire. Cela évoque l'idée de prendre la barre de sa vie, de mener sa barque là où on le souhaite. Le leadership, c'est l'audace de s'émanciper, d'être qui l'on souhaite être, et de naviguer avec détermination vers un avenir choisi.

Le leadership féminin émerge comme une force diversifiée, avec l'audace comme fil conducteur. Les femmes prennent la barre de leur vie, remodelant la notion de leadership à travers des initiatives inspirantes. Il est temps de reconnaître que le leadership n'est pas défini par le genre, mais par la capacité à oser s'émanciper, à prendre des décisions audacieuses et à mener sa barque vers un avenir égalitaire. Il est donc ouvert pour toutes, dès lors que leadership et audace savent se conjuguer au féminin.

Cet article a été rédigé avec l'école du leadership - les talentueuses - https://lecoleduleadership.fr/les-talentueuses/