"On a le droit de se tromper et de ne pas savoir" : Myrtille Crabières est l'une des 24 Lyonnaises qui font 2024

Depuis 2013, le collectif Les Mains ne cesse de promouvoir l'artisanat à Lyon. Myrtille Crabières en est aujourd'hui à la tête et propose de nombreux rendez-vous toute l'année comme des marchés de créateurs.

"Nous avons une très belle programmation prévue pour 2024 avec déjà six évènements en cours de préparation. On aura des nouveautés avec un évènement autour de la gastronomie parce qu’on est à Lyon. Et toujours les mêmes évènements autour de la nature, du charnel, de la magie qui sont vraiment l’identité du collectif", explique la jeune femme dont les prochains mois seront aussi consacrés à... (Lire la suite sur Lyon Femmes)