"Aujourd'hui le plafond de verre n'existe plus pour les femmes" : Déborah Guillotin-Thyarion est l'une des 24 Lyonnaises qui feront 2024

Elle a été nommée en 2023 par le magazine Forbes comme l’une des 40 femmes les plus influentes de France. Déborah Guillotin-Thyarion est la fondatrice et présidente de My English School France dont le siège est basé à Lyon.

"L’idée est d’accompagner toutes les personnes qui souhaitent devenir bilingue à pouvoir apprendre l’anglais. Après on ne vend pas du rêve, il faut aussi avoir un investissement personnel", insiste la cheffe d'entreprise qui entend bien de nouveau faire parler d'elle en 2024 en développant... (Lire la suite sur Lyon Femmes)