Lyon : les travaux de requalification de la Grande rue de la Guillotière débutent

La Grande rue de la Guillotière va changer de visage entre la rue Garibaldi et le boulevard des Tchécoslovaques. Sans surprise, le projet retenu et porté par la Métropole de Lyon prévoit végétalisation et apaisement "tout en améliorant les cheminements piétons et la circulation cyclable".

Quatre placettes végétalisées (Garibaldi, Domer, Crestin et Tchécoslovaques) doivent voir le jour sur la Grande rue de la Guillotière. Au total, 50 arbres seront plantés et 1500m2 d'espaces seront végétalisés. Enfin, les trottoirs seront élargis à 2 mètres minimum.

L'axe, que les mauvaises langues qualifient d'autoroute du boboïsme lyonnais de la Guillotière à Monplaisir, est évidemment stratégique pour les écologistes.

"Après une année 2023 dédiée à la concertation et aux études, avec un engagement fort des habitants, les travaux qui débutent permettront enfin de répondre à la demande importante de végétaliser massivement et d’apaiser cette Grande rue de la Guillotière, située à proximité immédiate de 2 écoles et du parc Blandan, poumon vert du quartier. L’élargissement des trottoirs rendra cette rue bien plus confortable pour les nombreux piétons et la piste cyclable permettra de relier les Voies Lyonnaises 2 et 7 de part et d’autre", commente Vincent Monot, conseiller métropolitain.

Les travaux, qui débutent ces jours-ci et s'achèveront à la fin de l'année 2024, prévoient le maintien de la circulation avec des alternats.