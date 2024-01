Classement des passagers Uber : Lyon en mauvaise position

Décidément, classement après classement, la popularité des Lyonnais est de plus en plus déclassée. Après son titre de ville la plus impolie de France, voilà que c'est au tour d'Uber de déclarer les passagers lyonnais comme parmi les moins bien notés du classement.

L'application de VTC a ainsi publié cette semaine sa classification des 15 villes françaises qui possèdent les passagers les mieux notés : spoiler, Lyon arrive treizième.

Perpignan vole la vedette avec sa moyenne de 4,9/5, tandis qu'Angers, Strasbourg et Toulon sont à égalité avec leur 4,89/5.Le score de Lyon, bien que loin du podium, n'est pour autant pas catastrophique : 4,83/5, suffisant pour nous propulser derrière Nantes, Rennes, Avignon, Lille, Marseille, Toulouse, Montpellier et Nice.

Les critères en jeu (pour les mauvais perdants) étaient les suivants : politesse, ponctualité, respect du véhicule, propreté... quelques d'éléments sur lesquels lyonnais doivent visiblement encore s'améliorer !