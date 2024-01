Elle trouve un travail et fait un enfant : une élue de Lyon disparaît des radars

Comme l'a remarqué et déploré Olivier Fernoux, opposant écologiste, la jeune élue n'a plus siégé depuis le 19 octobre 2022. Ce qui veut dire qu'en 2023, tous les conseils d'arrondissement se sont fait sans elle.

Une disparition qu'a regretté le maire LR Pierre Oliver, qui a reconnu n'avoir "ni son, ni image alors qu'elle s'était beaucoup impliquée aux municipales".

Le Progrès a réussi à contacter Stéphanie Stan, devenue Mme Préchac. Cette dernière a reconnu avoir trouvé un travail et eu un enfant, et ne plus arriver à jongler avec cette nouvelle vie et son mandat non rémunéré de conseillère d'arrondissement.

Si elle a remis l'ensemble de ses délégations (Associations, Démocratie locale, Ecologie et Citoyenneté), elle refuse toutefois de démissionner.

Ce qui a le don d'agacer la majorité de Pierre Oliver, qui ne compte que 5 adjoints et 6 conseillers de la majorité, dont certains sèchent également régulièrement les séances. Et qui aimerait donc bien voir Stéphanie Stan-Préchac laisser sa place à quelqu'un qui pourrait s'investir pour l'arrondissement.

Ce n'est pas la première fois qu'un élu se rend compte qu'il n'est pas fait pour assumer son mandat. Pas moins de trois adjoints de Grégory Doucet ont ainsi rendu leur écharpe depuis 2020, tandis que quelques conseillers d'arrondissement, déçus par leur absence totale de pouvoir, ont également claqué la porte.