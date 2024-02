Pour le centenaire de la Maison Bocuse, un "dîner de légende" en hommage à Monsieur Paul

Ce mardi premier février, le restaurant Paul Bocuse soufflait sa centième bougie : pour rendre hommage dignement à Monsieur Paul, un trio d'exception a pris le contrôle des cuisines. Et leur mission était de taille : récréer le menu Élysée du 25 février 1975, créé à l'occasion de la remise de la médaille de Chevalier de la légion d'honneur à Paul Bocuse par Valéry Giscard d'Estaing.

A la carte de cet évènement, on pouvait retrouver la mythique soupe VGE, créée par Paul Bocuse en 1975 à base de truffes râpées, mais également l'escalope de saumon de la Loire à l'oseille (cuisinée par Pierre Troisgros à l'époque ), et le plat d'aiguillettes de canard et foie gras. Pour compléter le tout, Renée Richard s'occupait des fromages et pour la touche sucrée, le célèbre Président : une génoise fourrée d'une ganache au chocolat et noisettes, avec quelques griottes au cherry, qui avait trouvé une place permanente sur le menu du restaurant Paul Bocuse.

Ce sont donc cette fois-ci les chefs Michel, César et Léo Troisgros qui ont occupé les cuisines pour réaliser l'escalope de saumon, Stéphane Mack (représentant de Michel Guérard) pour le canard, et Philippe Bernachon pour le dessert. Pour s'atteler à la dure tâche de la soupe VGE, ce sont les chefs Meilleurs Ouvriers de France Gilles Reinhardt et Olivier Couvin qui ont été appelés aux fourneaux : ceux-ci ont cependant décidé de servir également une quenelle de sandre et homard sauce champagne et caviar, tandis que le pâtissier Benoît Charvet a ajouté un pré-dessert sur le thème des agrumes.

Du côté des boissons, le sommelier Maxime Valéry a recréé l'accord mets-vins de l'époque, en resservant aux convives les mêmes vins qu'en 1975 (mais aux millésimes différents).

Pour compléter la soirée, Françoise Bernachon Bocuse, fille de Paul Bocuse et digne héritière de l'empire, a reçu par Guillaume Gomez la médaille de Chevalier de l'ordre national du rayonnement gastronomique.

Dans les sachets-cadeaux des 90 invités, une réplique du menu de 1975, et une assiette collector spéciale 100 ans, réalisée par le designer Alain Vavro.