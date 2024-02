Ivre au volant, il percute une voiture de police et emboutit un lampadaire

Alors qu'il s'engageait sur le périphérique avoisinant Bron à haute allure, un conducteur a exprimé son refus d'obtempérer lorsqu'un équipage de police, à une heure avancée de la nuit (deux heures du matin) lui a signifié de s'arrêter.

Éteignant les feux et accélérant de plus belle, l'individu de 38 ans est sorti du périphérique au niveau de Villeurbanne, s'est engagé selon Le Progrès sur la rue Léon-Blum à contresens, a dépassé plusieurs feux rouges et commis un nouveau contresens dans un rond-point avant de percuter une voiture de police.

Pour finir sa course, le véhicule s'est arrêtée dans un lampadaire, avant de voir le passager et son conducteur se faire interpeller par les forces de l'ordre.

Ce dernier s'est avéré être positif à l'alcool et aux stupéfiants, et a été placé en garde à vue : l'enquête est en cours.