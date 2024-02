Une mobilisation des apiculteurs organisée en plein coeur de Lyon ce lundi

Saviez-vous que la région Auvergne-Rhône-Alpes était la première région apicole de France ?

Pour défendre leurs droits, et "protéger nos productions par une qualité environnementale", les apiculteurs de la région vont se réunir ce lundi 5 février de 8h à 12h en plein coeur de Lyon, sur la place Bellecour.

Le rassemblement, initialement prévu au péage Saint-Quentin-Fallavier (A43), devait voir un millier de ruches vides être installées sur l'autoroute : elles seront placées sur la place emblématique de Lyon, "vides ou mortes", "pour symboliser l'avenir de nos abeilles".

Dans la continuité du mouvement agricole, les apiculteurs demandent la "sécurisation de leur revenus et la régulation des marchés", en passant notamment par "la régulation des importations, l'étiquetage clair et la mise en place de clauses miroirs" , mais également "un prix plancher à hauteur du prix de revient", et la "protection des marchés du miel en France vis-à-vis de la concurrence déloyale".

A bout, ceux-ci déclarent sur la page Facebook de la fédération que "subissant le façonnage de l'environnement par les pratiques agricoles ainsi que la pression de la grande distribution et des concurrences déloyales des miels d'import (tant UE que hors UE), nous sommes scandalisés par le manque de courage et de réalisme du gouvernement."

Les revendications, sur fond de difficultés financières, font aussi référence à la mise en suspens en fin de semaine par le gouvernement du plan Ecophyto, qui visait à restreindre l'usage de pesticide.