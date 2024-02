OL, OL féminin, ASVEL : les résultats sportifs du week-end

A commencer par ceux de l'Olympique Lyonnais, qui jouait dimanche après-midi à Montpellier. Cette 21e journée de Ligue 1 ressemblait à un cauchemar pour les hommes de Pierre Sage, menés au score dès la 23e minute et incapables de se sortir du piège héraultais. Jusqu'à un miracle signé Alexandre Lacazette. Le capitaine a marqué dans un trou de souris à la 74e minute. Il était imité par Maxence Caqueret à la 82e, le milieu trompait le gardien adverse d'une lourde frappe à l'entrée de la surface.

Score final : 1-2. Un braquage qui permet à l'OL d'accrocher la 13e place du championnat avant la réception compliquée de Nice vendredi prochain.

🫂 𝗘𝗻𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 💪



Merci pour votre soutien, on continue ! ❤️💙#MHSCOL pic.twitter.com/rSn3ifLaEq — Olympique Lyonnais (@OL) February 11, 2024

L'OL étant à Montpellier, les Fenottes ont pu profiter du Groupama Stadium pour leur choc contre le PSG dimanche soir. Devant 21 000 personnes, le spectacle n'a pas été au rendez-vous. Dominatrices, les Lyonnaises étaient incapables de se montrer dangereuses. Et sur une contre-attaque en seconde période, Tabitha Chawinga ouvrait le score pour Paris.

C'est finalement dans le temps additionnel que Delphine Cascarino a fait la différence. Après une série de dribbles, elle a centré fort devant le but et Elisa De Almeida a marqué contre son camp.

Match nul (1-1) qui permet à l'OL féminin de conserver son invicibilité. L'équipe rhodanienne enchaînera dès ce mercredi avec son quart de finale de Coupe de France à Montauban.

21 764 mercis. 🥰



Vous étiez nombreux ce soir au Groupama Stadium. On se retrouve le 27 mars contre le Benfica en #UWCL ! 🔥 pic.twitter.com/QGOmdtW97c — OL Féminin (@OLfeminin) February 11, 2024

Pas de LOU Rugby ce week-end mais l'ASVEL répondait évidemment présente. Avec un derby à l'Astroballe, les basketteurs villeurbannais ont ravi leur public en battant Bourg-en-Bresse (84-61). L'ASVEL remonte ainsi à la 2e place derrière Monaco.