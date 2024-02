Lyon : une boutique Haribo s’installe en ville

La célèbre marque de confiseries allemande n’avait pas encore de boutique à Lyon et c’est un problème auquel elle a remédié. Le magasin prendra place au 26 rue de la République, succédant à la boutique de chaussures Eram qui a baissé le rideau il y a peu de temps.

Sur place, comme dans les boutiques Haribo déjà existantes, des bonbons par kilos seront proposés. En ces murs, les bonbons seront sous forme de sachets préparés, en vrac pour constituer ses propres mix ou en boites de 1 kilos. Les classiques seront à retrouver, tels que les fraises Tagadas (les meilleures ventes de la marque en France), les Dragibus ou les Chamallows ainsi que tous les autres et des nouveautés.

D’autres produits dérivés sont généralement vendus : des peluches, des couverts pour enfants, des gobelets, des plaids, des porte-clés etc…

Des boutiques partout en France

Haribo compte plus d’une trentaine de boutiques dans l’hexagone. La marque a déjà su séduire les amateurs de sucreries puisqu’au Nord comme au Sud du pays, des magasins Haribo sont implantés. C’est le cas à Nice, à Rennes, à Angers, à Strasbourg… entre autres. Non loin de Lyon, le Village Outlet de Villefontaine en accueille une et celle qui arrive aux Cordeliers sera sans doute similaire.