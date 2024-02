Le Festival Yggdrasil de retour à Lyon : les moments forts de cette édition 2024

Ce rendez-vous unique en son genre a transporté les festivaliers dans un véritable portail spatio-temporel. Cette année, les fans de jedis, elfes, vikings, ou encore de sorciers se sont retrouvés transporté au cœur d’univers aussi féeriques que fantastiques.

Des rencontres exceptionnelles dans l’univers des geeks

Comme chaque édition, le festival Yggdrasil a accueilli des célébrités bien connues de la sphère geek. Même si leurs noms ne vous sont peut-être pas familiers, vous avez tous déjà croisé leurs visages ou entendu leurs voix à maintes reprises, sans forcément le savoir. Parmi les invités, Nicolas Gabion (acteur dans Kaamelot), Kelyan Blanc (doubleur d’Harry Potter Emmylou Homs (voix de la Reine des neiges) ou encore The Fairy Diana (Championne de E-sport Just Dance) sont venus à la rencontre du public.

Le Festival Yggdrasil, c’est aussi des concerts et des animations étonnantes. En tout, plus de 250 exposants et 50 troupes de comédiens et performeurs ont été au rendez-vous pour plonger les visiteurs dans la plus extraordinaire des aventures. Cet événement exceptionnel, réputé en France, mais aussi auprès de plateformes de gaming étrangères, de jeux de casino suisse, rassemble de nombreux passionnés le temps d’un week-end pour partager leur passion commune.

Un voyage dans huit univers parallèles

Le Festival Yggdrasil tire son nom de l'arbre cosmique de la mythologie nordique, symbolisant la connexion entre les mondes. Et c'est précisément cette connexion que les organisateurs du festival ont réussi à recréer lors de cet événement. Lors de ce week-end magique, les visiteurs sont plongés dans pas moins de huit mondes fantastiques.

À Sherwood, univers inspiré des histoires d’Heroic Fantasy, des dragons, golems, troubadours et la fée Morgane se sont côtoyer, créant une atmosphère particulièrement envoûtante. Rendez-vous à King Cross où les fans ont pu rencontrer les célèbres sorciers et s’inscrire à une école de magie. Pour un voyage à remonter dans le temps, le village médiéval Camelot a initié les visiteurs à la vie de vikings, des chevaliers de la Table Ronde et à des expériences chevaleresques.

La zone Kahoku est un univers inspiré de culture asiatique avec mangas, K-Pop et de jeux vidéo. Entre créatures surnaturelles, samouraïs, spectable de Yosakoi et cours de sabre coréen, cet univers a su embarquer ceux qui ont osé s’aventurer, au cœur de l’Asie. Sur la planète Papanohida, dans l’espace lointain, l’univers de Space Opéra a plongé les visiteurs dans une magnifique forêt bioluminescente digne d'Avatar. Un voyage passionnant qui a pu mettre certains passionnés sur la route de Dark Vador ou d’autres redoutables seigneurs Sith.

Le fameux sous-marin du Capitaine Némo, le Nautilus a réservé dans une ambiance Steam Punk de nombreuses curiosités comme un squelette de T-Rex de 5 mètres. L’événement a également accueilli une base scientifique lunaire "Demain en mieux" prouvant que la science et la technologie peuvent modeler un avenir prometteur.

Une immersion hyper réaliste dans le monde de demain

L’exposition phare "Demain, mais en mieux" du festival Yggdrasil est une immersion dans la science-fiction où des scientifiques et chercheurs d’aujourd’hui se sont rassemblés pour présenter des prototypes innovants. Les passionnés de découvertes et de sciences ont pu découvrir des expériences inédites autour d’un robot de reconstruction faciale, un avion spatial, une ferme solaire orbitale, un droïde de transport urbain ou encore un jeu vidéo commandé par la pensée.

Yggdrasil incarne le festival des "rêveurs", ces visionnaires qui, à travers les époques, ont su nous entraîner dans des voyages imaginaires à bord de sous-marins, de montgolfières et de vaisseaux spatiaux à la quête de l'utopie et de l'aventure. Chaque année, ce rendez-vous où l'imagination prend le pouvoir rassemble des milliers de visiteurs en quête de nouvelles explorations dans un monde de l’imaginaire et de l’imaginable.