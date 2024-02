Il abuse d'une adolescente près de Lyon : un an ferme à effectuer sous bracelet électronique

En 2018, l'adolescente se rendait régulièrement dans une ferme de l'Est lyonnais où travaillait cet ouvrier agricole. Elle y allait pour l'ambiance et les animaux, lui était persuadé qu'elle revenait pour le voir.

Les deux avaient sympathisé. Elle l'imaginait comme un copain plus âgé, lui comme une petite amie potentielle à qui il fallait tout apprendre.

Après un déjeuner chez elle, l'adolescente avait été violée dans sa chambre par le jeune homme.

Tétanisée, elle avait trouvé le courage de le dénoncer à la gendarmerie en 2020, lorsqu'il réitéra des attouchements sur elle.

Selon le Progrès, c'est la victime et sa famille qui ont choisi d'accepter que les faits soient requalifiés pour que le procès se déroule plus rapidement devant le tribunal judiciaire de Lyon, plutôt qu'aux assises du Rhône. Une offre que la justice fait de plus en plus pour désengorger ses tribunaux, mais qui offre à des violeurs l'opportunité d'échapper aux peines longues auxquelles ils devraient prétendre.

Ainsi, l'individu a écopé de 4 ans de prison, dont 1 an ferme. Il ne verra pas l'ombre d'une cellule puisqu'il effectuera sa peine sous bracelet électronique. Requalifié en agresseur sexuel, il devra aussi indemniser sa victime à hauteur de 10 000 euros.