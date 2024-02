Gros problèmes d'hygiène : un restaurant fermé en urgence par la préfecture près de Lyon

Mais suffisamment pour avoir enfreint de multiples règles d'hygiène. Le Ciao Nonna, installé dans la zone commerciale du Grand Parilly à Vénissieux, près d'Ikea, a été fermé cette semaine suite à un contrôle sanitaire de la DDPP.

Sur place, les agents ont constaté "la présence de déjections de souris dans les locaux de production, les mauvaises conditions de stockage des matières premières et des denrées travaillées, le défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production et de stockage et des équipements".

Autant de manquements qui ont poussé logiquement la préfecture du Rhône à prendre un arrêté de fermeture, qui ne sera levé qu'une fois les mesures correctives appliquées par les gérants du restaurant italien.

Depuis quelques mois, les fermetures administratives s'enchaînent dans l'agglomération lyonnaise, essentiellement pour des raisons d'hygiène mais aussi à cause des conflits de voisinage et des délits plus graves liés aux salariés.