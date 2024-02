Près de Lyon : un appel à témoins après une agression au cutter devant l'hôpital Nord-Ouest

L'altercation aurait eu lieu entre 16h30 et 17h entre les protagonistes qui seraient membres de la même famille. Pour une raison encore inconnue, le plus âgé des deux et originaire de Lyon a dégainé un cutter qu'il a utilisé pour blesser son adversaire caladois.

La victime grièvement blessée a été prise en charge par les équipes de l'hôpital voisin. L'agresseur a lui été placé en garde à vue.

Afin de faire toute la lumière rapidement sur ces faits, la police a lancé un appel à témoins. Toute personne ayant assisté à la rixe ou disposant d'informations sur son origine peut contacter les enquêteurs au 04 74 09 49 29.