Lyon : les policiers retrouvent le cambrioleur... au centre de rétention administrative

Il va finalement rester un peu plus en France, surtout si le tribunal judiciaire le condamne pour les faits qui lui sont reprochés.

Cet homme de 38 ans se trouvait en effet au centre de rétention administrative de Lyon. En situation irrégulière en France, il attendait son expulsion. Quelle ne fut sa surprise de recevoir la visite de policiers jeudi dernier qui l'ont interpellé et placé en garde à vue.

Déjà très défavorablement connu de la justice, l'individu a été identifié comme étant l'auteur de multiples vols par effraction dans des garages et des vols à la roulotte commis entre juin 2019 et septembre 2022, essentiellement dans les 3e et 8e arrondissements.

Au moins neuf procédures ont été rattachées à son profil.

Lors de sa garde à vue, le trentenaire a partiellement reconnu les faits. Il devait être présenté au parquet ce lundi en vue d'un jugement en comparution immédiate.