Un habitant du Rhône remporte des millions d'euros au Loto de la Saint-Valentin

Toujours est-il qu'il a remporté ce lundi le jackpot du Loto de la Saint-Valentin du 14 février.

Il avait coché les 7, 8, 16, 23, 35, 42 et le numéro chance 2 pour pouvoir mettre la main sur 12 millions d'euros ! La cagnotte avait atteint des sommets après neuf tirages consécutifs sans gagnant.

On est donc loin du précédent record et des 4 "petits" millions d'euros remportés il y a un an par une habitante de Saint-Didier-au-mont-d'Or.

L'identité de l'heureux élu n'a pas été communiquée par la Française des Jeux.

Le record de gain dans le Rhône est détenu par un joueur EuroMillions qui a empoché 30,3 millions d’euros en 2010 à L’Arbresle. Pour entrer dans ce top 5 des gagnants, il faut désormais dépasser la barre des 13 millions d’euros remporté à Lyon en 2018.