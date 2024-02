Le skateur lyonnais Aurélien Giraud a fait son entrée au musée Grévin

Aurélien Giraud vient de faire son entrée au musée Grévin de Paris tout comme le skateboard. "Si beaucoup de grands sportifs et de champions sont représentés au célèbre musée, le skate y est une première. Depuis 2017, cette discipline est devenue officiellement un sport olympique, il était donc logique que le jeune champion originaire de Lyon et seulement âgé de 26 ans s’y glisse aux côtés des plus grands noms du sport", commente l’établissement culturel dans un communiqué.

Le sculpteur Stéphane Barret a réalisé la statue d’Aurélien Giraud. Cette dernière a été dévoilée ce jeudi soir à l’occasion d’une cérémonie et est désormais installée au sein du musée Grévin avec comme voisins Camille Lacourt, Tony Parker ou encore Teddy Riner et Clarise Agbégnénou.

Le skateur, champion du monde aux Emirats Arabes Unis il y a a un an, de beaux objectifs devant lui, notamment les Jeux Olympiques de Paris cet été. Il participera auparavant à la SLS Paris 2024 (Street League Skateboarding).