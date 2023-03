Lyon : Aurélien Giraud, champion du monde de skate, a reçu la médaille de la Ville

Une médaille d’honneur pour le féliciter de son titre de champion du monde de skateboard dans la catégorie "street" obtenu le 5 février. Grand espoir des Jeux Olympiques 2024, Aurélien Giraud peut désormais ajouter un autre couronnement de la part de Grégory Doucet. Au cours de la cérémonie, ce dernier a tenu à féliciter le champion ainsi qu’à saluer "la créativité" présente au sein de ce sport.

La joie est également présente du côté d’Aurélien Giraud qui considère cette médaille comme "un graal". Même s’il sait qu’il ne sera pas champion éternellement et que "le chemin sera encore long", il compte "tout faire pour ramener le plus de trophées à Lyon" lors des prochains JO à Paris.

Sur la place Louis Pradel où le champion du monde a reçu cette médaille honorifique, beaucoup de jeunes pratiquent le skateboard. Aurélien Giraud croit en la nouvelle génération : "J’espère qu’après moi il y aura beaucoup de jeunes. J’ai été le premier à être aidé par les grands."

A seulement 25 ans, le Lyonnais est déjà champion du monde et a "toujours la même passion" pour ce sport. Malgré les titres, il considère que cela ne l’a pas changé, en témoigne son amour pour la capitale des Gaules et plus précisément la place Louis Pradel, là où il a grandi.

A.C.