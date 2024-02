L'ancien élu de la Métropole de Lyon Pierre Diamantidis est mort

Il avait été élu au précédent mandat au conseil de la Métropole de Lyon, et avait également siégé au conseil municipal de Champagne-au-mont-d'Or.

Pour beaucoup, il restera le monsieur ambroisie de l'agglomération lyonnaise. Cela pourrait paraître réducteur mais Pierre Diamantidis traitait ce dossier avec passion et détermination, tout en restant en alerte sur les sujets liés à l'écologie.

L'actuel vice-président Bertrand Artigny, qui l'a côtoyé sur les bancs de la Métropole, ne s'y trompe d'ailleurs pas au moment de lui rendre hommage : "C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends le décès de Pierre Diamantidis. Je garderais en mémoire ces longues et agréables conversations sur la nécessaire protection de notre environnement et de son infatigable lutte contre l'ambroisie".

Marc Grivel, ex-maire de Saint-Cyr-au-mont-d'Or et qui fut le président de son groupe Synergie à la communauté urbaine "se souvient avec émotion des échanges fructueux qu'ils ont eu ensemble : leur collaboration sur des projets majeurs pour le développement de la région restera gravée dans les mémoires, c’était un homme de vision, préoccupé par l'avenir de la communauté et déterminé à faire avancer les choses pour le bien de tous".

Dans un communiqué, le groupe Synergies rappelle que "au-delà de ses réalisations politiques, ceux qui ont eu la chance de le côtoyer se souviendront surtout de sa gentillesse, de son ouverture d'esprit et de son sens profond de l'intérêt général. En tant que membre actif de l'UCIL et de nombreuses associations locales, il incarnait l'esprit de solidarité et de collaboration qui anime notre communauté".