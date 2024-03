Un restaurant japonais à l'allure futuriste arrive bientôt à la Part-Dieu

Nous avons tous déjà vu ces restaurants japonais ultra high-tech, à la frontière entre Blade Runner et Black Mirror : à la télévision ou au détour d'un article, les images montrent des robots servant les invités, ou des écrans s'invitant à table aux côtés des clients. Eh bien, si vous avez toujours rêvé de tenter l'expérience (sans renoncer à votre plan d'épargne ou vendre un organe plus ou moins vital pour financer le billet d'avion) vous pourrez bientôt le faire au coeur même de Lyon.

L'enseigne de restauration japonaise Sushi Way a en effet prévu de s'installer à la Part-Dieu au cours de l'été 2024 : elle fera partie des sept petits nouveaux de l'année du centre commercial Westfield.

Si on vous a toujours dit de ne pas jouer avec votre assiette, oubliez tout : à Sushi Way, votre plat vous rejoint... en petit train ! Le concept est aussi simple qu'amusant : vous vous asseyez à table, et faites votre choix sur une tablette. Makis, california rolls, yakitori, domburi, nouilles... tous les classiques, en somme, sont à disponibles à la carte, tant que le total ne dépasse pas quatre plats.

Après une petite attente, vos assiettes vous rejoignent directement à votre table via le système de train miniature sur rails aux allures de shinkansen, ce train à très grande vitesse japonais aussi surnommé "Bullet train" (en référence à sa vitesse).

Les prix oscillent de 2,20 à 7,90 euros pour les entrées, et de 4,20 à 17,90 euros pour les plats, sushis et yakitoris (brochettes) : des tarifs accessibles par toutes les bourses, pour une expérience unique et amusante, sur une surface de 166 m² et 47 m² de terrasses.