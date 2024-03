Cocaïne, sans permis, voiture volée : un chauffard réalise une dangereuse course-poursuite à Lyon

Elles tentaient de contrôler les trois occupants mais l'automobiliste prenait la fuite, tout en percutant la voiture de police.

Après d'autres collisions, notamment avec un autre véhicule de police qui le bloquait dans une impasse, le chauffard abandonnait ses amis et fuyait à pied avenue Jean-Jaurès dans le 7e arrondissement.

Rapidement rattrapé, il frappait les fonctionnaires qui avaient du mal à le ceinturer.

Son passager avant âgé de 30 ans refusait vigoureusement de quitter l'habitacle et s'opposait à son interpellation.

Quant au troisième larron, une femme de 36 ans, elle n'opposait aucune résistance.

Le trio était placé en garde à vue. L'occasion pour les enquêteurs de se rendre compte que le conducteur était âgé de 17 ans et n'était donc pas titulaire du permis de conduire. Des analyses ont permis de déterminer qu'il roulait sous l'empire de la cocaïne. Et que le véhicule était bel et bien volé. Il ne reconnaissait qu'une partie des faits et devait être jugé en comparution immédiate ce lundi après-midi au tribunal judiciaire.

Quant aux passagers, ils niaient leur implication dans le refus d'obtempérer. Ils étaient laissés libres à l'issue de leur audition.