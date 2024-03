Près de Lyon : il repart en voiture après avoir laissé son permis suspendu au commissariat

Alors qu'un homme de 28 ans venait de leur remettre son permis de conduire suspendu pour conduite sous l'empire des stupéfiants et en excès de vitesse, ils ont surveillé par quels moyens il quittait le commissariat

Et ça n'a pas loupé. Le jeune individu est monté dans sa voiture et allait prendre le volant pour rentrer chez lui.

A nouveau interpellé, il a été jugé mardi. Face aux juges, il a expliqué ne pas avoir anticipé la situation et ne pas avoir voulu laisser son véhicule devant le commissariat de Villefranche-sur-Saône.

L'avocat général a requis un an de prison, mais le tribunal l'a condamné à 6 mois ferme, avec une annulation de son permis et une interdiction de le repasser avant 6 mois. Il n'a toutefois pas été écroué et pourra effectuer sa peine sous bracelet électronique.