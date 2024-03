Près de Lyon : une épidémie de rougeole en cours

Ce sont au total 25 cas de rougeole qui ont été déclarés en Auvergne-Rhône-Alpes. Et selon BFM-TV, ce "début d'épidémie" est notamment centralisé sur l'Est lyonnais, touchant les communes de Meyzieu, Saint-Priest, Décines-Charpieu, Bron, Vaulx-en-Velin et Chassieu.

L'ARS a noté que la plupart des malades n'étaient pas vaccinés contre la rougeole, mais certains disposaient pourtant d'un schéma vaccinal complet.

Des investigations sont en cours pour tenter de trouver l'origine de cette épidémie de l'Est lyonnais.

Comme le rappelle l'OMS, "la rougeole est une maladie très contagieuse et grave qui se transmet par voie aérienne et qui est causée par un virus pouvant entraîner de graves complications, voire la mort.

La vaccination antirougeoleuse a permis d’éviter 56 millions de décès entre 2000 et 2021. Bien qu’il existe un vaccin sûr et rentable, on estimait à 128 000 le nombre de décès dus à la rougeole dans le monde en 2021, décès principalement survenus chez les enfants de moins de 5 ans non vaccinés ou sous-vaccinés".