“Protégez vos enfants“ : l’ARS alerte sur l’épidémie de rougeole dans l’Est lyonnais

Le virus de la rougeole se transmet très facilement, de façon aérienne et par la salive, une personne peut en contaminer vingt. “Elle est l’une des maladies les plus contagieuses qui existe“, affirme Christine Saura, responsable chefs d’équipe chez Santé publique France. Pour certains malades, il peut y avoir des complications graves, des surinfections et des cas de pneumopathie chez les moins d’un an. La situation représente donc une menace importante. “Notre objectif est de sensibiliser la population aux mesures à mettre en place“, déclare le docteur Bruno Morel, directeur délégué à la veille et aux alertes sanitaires auprès de l'ARS.

Une recrudescence des cas en 2023

La dernière grosse épidémie nationale date de 2018-2019, après quoi la pandémie a stoppé radicalement sa propagation. Durant cette dernière, la région Auvergne-Rhône-Alpes avait été peu touchée, seulement 300 cas avaient été enregistrés. Mais depuis 2023, les cas de rougeoles se multiplient et le premier épisode avait eu lieu dans un collège d’Ardèche, à partir d’un cas importé par un élève revenant d’Indonésie. Dans l’établissement 100% des non vaccinés l’ont eu, contre 6% pour ceux qui avaient la double dose. L’OMS a lancé une alerte en février 2024.

Les cas de l’Est lyonnais

Ces dernières semaines, le premier enfant contaminé à Décines revenait des Émirats Arabes-Unis et la transmission s’est faite au sein de son groupe scolaire. Ainsi, douze élèves ont été infectés dans différentes classes et rapidement, deux autres cas ont été observés dans sa famille. Sans lien avec ce groupe, trois élèves ont été contaminés dans une école de Meyzieu et de nouveaux enfants sont tombés malades à Décines. Un enfant de Bron l’a aussi contractée. Puis sept cas de rougeole ont été enregistrés dans une crèche de Saint-Priest, concernant des enfants non vaccinés.

“Ce sont au total, sept malades qui ont dû être hospitalisés, dont cinq enfants de moins d'un an et il y a eu trois cas de pneumopathie“, explique Christine Saura. Sur les vingt-cinq cas recensés depuis ce début d’année, treize malades n’avaient pas de schéma vaccinal contre la rougeole. En revanche, huit cas avaient leurs deux doses de vaccin mais avaient reçu la première avant l’âge d’un an.

“Protégez vos enfants“

Le docteur Bruno Morel explique : “la situation nous préoccupe, surtout dans une période de voyages et de JO, les gens partent et changent de régions“. Selon lui, la mesure de prévention efficace est le vaccin, “la vaccination fonctionne“, affirme-t-il. A noter qu’elle n’est obligatoire que depuis 2018 pour les nourrissons.

La rougeole se transmet très rapidement, il est même possible d’être contagieux avant l’éruption. Les premiers symptômes sont : une fièvre élevée, une rhinite (nez qui coule), un larmoiement et une toux. Vient ensuite l’éruption, avec des taches rouges partout sur le corps. Il est nécessaire de s’isoler en cas de ces signes et de porter un masque.

Afin de lutter contre la propagation de la rougeole, le docteur insiste sur le fait qu’il est recommandé de vérifier son carnet de vaccination et celui de ses enfants. “Les adultes ont besoin des deux doses et pour les enfants, il faut recevoir une dose à l’âge de 12 mois et une deuxième dose à l’âge de 16-18 mois (…) protégez vos enfants“, explique-t-il. Depuis 2018, il y a une bonne progression de la couverture vaccinale et Bruno Morel déclare que dans l’Est lyonnais “les gens ne sont pas moins vaccinés“.

La rougeole est une maladie qui tue dans les pays du tiers monde et qui cause des millions de décès chaque année. En France, une collégienne de Haute-Savoie en est décédée en 2011.

Des actions mises en place

Philipe Guétat, directeur départemental du Rhône et de la Métropole de Lyon, affirme que face à cette situation, il y a rapidement eu une mise en œuvre d’actions. “Nous avons diffusé une information rapide aux professionnels de santé : médecins et pharmaciens, via leurs ordres et les unions régionales de santé“, confirme-t-il. Cette information a également été adressée aux maisons médicales et à l’Éducation nationale, entre autres. Il explique aussi qu’une offre de vaccination dans une école pourrait se mettre en place avec le Centre Départemental d'Hygiène Sociale (CDHS). “Il y a une préparation d’une campagne de sensibilisation à destination de toute la région“, confie-t-il.

E.M.