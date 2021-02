Chauffeur de bus italien qui toussait : il y a un an, Lyon faisait connaissance avec l'angoisse liée au Covid-19

Lyon faisait alors connaissance avec l'angoisse liée au Covid-19. Il faut se remettre dans le contexte et se souvenir qu'il y a un an, l'Italie était frappée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus alors que la France était encore relativement épargnée.

Alors quand les passagers du bus remarquent que leur chauffeur italien est pris d'une toux sévère, la psychose à bord obligeait l'ARS et la préfecture du Rhône à prendre les choses en main. Le véhicule, qui avait fait des étapes à Turin et Grenoble, et sa vingtaine de passagers étaient restés parqués pendant des heures, tandis que le chauffeur avait été hospitalisé pour être testé. Les résultats étant négatifs, la situation avait pu se débloquer et la gare de Perrache, bouclée avec une forte présence policière, retrouvait un semblant de vie normale.

Deux jours plus tard se jouait au Groupama Stadium la rencontre polémique de Ligue des Champions entre l’OL et la Juventus de Turin, dont on ne saura peut-être jamais avec certitude si elle fut un cluster ou non. Et deux semaines plus tard, on était déjà bien loin de ce type d'épisode : Emmanuel Macron décrétait le premier confinement national qui vidait les rues de Lyon et de son agglomération pour près de deux mois.