L’épidémie de grippe de nouveau déclarée en Auvergne-Rhône-Alpes !

Les autorités sanitaires indiquent que les indicateurs de la grippe étaient en augmentation dans la quasi-totalité des régions, notamment Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. "Les indicateurs de la grippe étaient en augmentation pour la deuxième semaine consécutive en médecine de ville et à l’hôpital au niveau national, après une baisse observée pendant quatre semaines", notent les experts de santé. Notre région a ainsi été placée en phase épidémique.

Dans le détail, parmi les 87 215 décès déclarés en métropole par certificat électronique de décès depuis début octobre 2022, 1 100 "l’ont été avec une mention de grippe comme affection morbide ayant directement provoqué ou contribué au décès" selon Santé Publique France, soit environ 1,3% des décès prononcés.

Santé Publique France qui rappelle que la vaccination est la meilleure façon de se protéger de la grippe. D’autres gestes sont recommandés : se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et porter un masque jetable quand on présente un syndrome grippal, en particulier au contact des personnes fragiles.