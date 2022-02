Le seuil épidémique de la grippe franchi en Auvergne-Rhône-Alpes

Le seuil épidémique a été franchi selon les chiffres publiés par Santé Publique France. Plus de 446 cas pour 100 000 actes ont été comptabilisés par SOS Médecins, quand le taux d'hospitalisation aux urgences est de 1,8 pour 100 000, contre 1,1 de moyenne nationale.

"L’évolution de l’activité grippale était toujours variable selon les régions. Les indicateurs de grippe et syndrome grippal étaient toujours à la hausse en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse et en augmentation cette semaine en Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et Ile de France. En revanche une baisse des indicateurs était observée dans les régions Centre-Val de Loire et Hauts-de-France. Les indicateurs étaient stables dans les autres régions", est-il précisé.

Les vacances scolaires de février, qui empêchent les enfants de faire circuler le virus entre eux, devraient mettre un coup d'arrêt à l'épidémie de grippe. Mais cette dernière devrait tout de même se poursuivre en faiblissant jusqu'au printemps prochain.