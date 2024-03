Box à vélos pour les usagers des Cars du Rhône : le Sytral cherche des testeurs

Afin de s'assurer que le dispositif permettant de stationner en sécurité son vélo au départ ou à l'arrivée du trajet est efficace, des cyclistes-testeurs sont recherchés. Un accès gratuit aux box jusqu'en septembre prochain sera alors offert à ceux qui intègreront le panel de testeurs.

Les profils recherchés sont des voyageurs réguliers de la ligne 142 qui devront s'engager à rejoindre à vélo l'un des quatre arrêts où seront installées les box (Bessenay/La Brévenne, Brussieu/La Giraudière, Sainte-Foy-l'Argentière/Gare et Saint-Laurent-de-Chamousset/Giratoire Croix Blanche), et ce au moins deux fois par semaine pendant un mois et plus.

Les inscriptions au panel de testeurs se fait en ligne.