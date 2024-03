Lyon : des permanences d’écrivains publics et numériques pour aider aux démarches administratives

Ces dernières années, l’administration a été largement dématérialisée. Des guichets de proximité ont fermé pour laisser place aux démarches en ligne, ce qui a généré de fortes inégalités pour une partie de la population.

C’est dans le cadre du Pacte Usagers de la Ville, que la mise en place d’écrivains publics et numériques s’est faite. A la mairie du 5ème arrondissement, tous les jeudis, une permanence est tenue de 14 heures à 17 heures et ce depuis le 15 février dernier.

Ces écrivains publics et numériques sont des salariés, formés par l’association Amély et il est possible de bénéficier de leur aide en mairie ou par téléphone, en prenant rendez-vous. Ce dispositif est aussi mis en place dans la mairie du 3ème et devrait bientôt l’être dans celle du 7ème. Il a également été pensé pour favoriser le recours aux droits à chacun. L’objectif étant de faire en sorte que chaque citoyen puisse solliciter son service public sans difficulté.

Sur le long terme, la municipalité souhaite que toute la ville soit couverte pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Quant au public qui a recourt à ce service, il semble être assez large. “Ce ne sont pas uniquement des personnes âgées, il y a beaucoup d’actifs qui ne comprennent pas comment faire certaines démarches, des familles monoparentales et des personnes avec des demandes en lien avec la préfecture, pour des cartes grises etc…“, explique Nadine Georgel, Maire du 5ème arrondissement de Lyon. Le but est désormais de réussir à cibler le public des 18-25 ans, “ils maîtrisent les réseaux sociaux mais pas les démarches administratives et ils ne viennent pas encore demander de l’aide“, déclare-t-elle.