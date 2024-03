Derrière les difficultés de l’Éducation Nationale, d’autres modèles se créent…

"J’ai l’impression qu’on nous apprend juste des kilomètres d’informations et qu’il faut juste tout réciter pour avoir des bonnes notes".

C’est donc là toute la limite de l’Éducation Nationale, axée sur la performance et la compétition. De ce fait, de plus en plus de parents recherchent des solutions alternatives à l’école dite traditionnelle.

Montessori, inspirée par une pédagogue italienne du même nom, connaît un véritable essor avec plus de 400 classes en France. D’autrs modèles visent également à favoriser l’épanouissement de l’enfant tout en conservant la notion d’apprentissage. Tel en est l’exemple avec le modèle suédois qui s’illustre comme un principe en vogue grâce à une approche novatrice et efficace auprès des élèves.

C’est d’ailleurs le principe de ce modèle suédois qui inspire l’ensemble du corps éducatif du monde entier en mettant particulièrement l’accent sur le rôle central de l’élève dans sa propre réussite.

Il vise en effet à offrir à chaque élève des chances égales de réussite scolaire, mettant de côté les obstacles sociaux et économiques imposés par la société. Comme le rapporte les recherches de l’OCDE (("Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility", 2018), en Suède, pas de différence entre les élèves, chacun à l’opportunité de réussir, quelles que soient ses origines et son environnement ! C’est l’un des éléments majeurs différenciants avec notre système éducatif français.

Pour ce faire, il privilégie une grande flexibilité et une individualisation de ses programmes éducatifs. Les élèves reçoivent un programme adapté à leurs aptitudes et à leurs besoins,

favorisant leur réussite et leur développement personnel, car en Suède, le bien-être de l’élève est une priorité ! Ces arguments sont d’ailleurs soutenus par des études telles que "Flexibility and Organisation in the Swedish Educational System" de Eva Gyarmathy (1999).

Alors en Suède, contrairement à la France, les notes ne sont pas attribuées avant l'âge de 14 ans. Un système d'évaluation alternatif est réalisé par les enseignants et adapté à chaque élève, avec un accent mis sur la collaboration et la créativité qui condense finalement l’essentiel du principe d’intelligence collective. Comme le dit un célèbre proverbe "Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin" et adieu la compétition !

Souligné aussi par Lars Björklund dans son ouvrage "Autonomy, Choice and Control in Swedish Education: Facts, Problems and Tasks" (2011), le modèle suédois encourage les élèves à leur propre apprentissage, en les motivant à s’investir sur leur propre réussite.

En intégrant un développement des compétences sociales et émotionnelles, le système éducatif suédois favorise une éducation holistique, comme le mettent en évidence Ingrid Carlgren et Christine Rämgård dans "Swedish Education in a European Perspective" (2017).

Un modèle inspirant qui place l’élève au cœur de sa propre réussite, favorisant l’égalité des chances et le développement d’une société éduquée et inclusive. Des soutiens scolaires proposent ce type de modèle à Lyon, que vous pouvez essayer, afin d’accompagner l’enfant vers d’autres chemins d’apprentissage.

