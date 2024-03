Cette semaine à Lyon, le traditionnel remake du film des frères Lumière

Voilà maintenant neuf ans qu'à chaque 19 mars, les lyonnais sont invités à recréer l’œuvre originelle des frères Lumière. Devant l'Institut éponyme, le parvis se transforme le temps d'une journée en plateau de tournage pour les férus de cinéma et de tradition.

Le principe est simple : recréer, à la même date et au même endroit, le film "Sortie d'usine" tourné le 19 mars 1895 et montrant des ouvrier quitter l'usine. Ainsi, les lyonnais pourront, par créneaux de 30 min entre 10h et 18h30, jouer dans leur propre film pour célébrer l'histoire cinématographique de la Ville.

Les participants pourront également recevoir le film par mail, et participer déguisés. L'entrée est gratuite mais l'inscription est obligatoire : l'année dernière, près de 2000 personnes ont participé à cette journée on ne peut plus lyonnaise.