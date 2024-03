Près de Lyon : un détenu agresse des surveillants de prison à l'aide d'une cuillère aiguisée

Le 6 février 2024, un détenu âgé de 20 ans a agressé, au sein du centre pénitencier de Villefranche-sur-Saône, trois surveillants alors qu'il purgeait une peine de trois ans. La scène s'est déroulée ainsi : selon le Progrès, alors qu'il sortait de la douche, en chemin pour sa cellule, l'homme a lancé une chaise sur le personnel pénitencier, avant de les agresser à l'aide d'armes confectionnées par ses soins, une cuillère et un morceau de cintre aiguisés à la main. En outre, des téléphones avaient au préalable étaient découverts dans sa cellule. Les agents agressés s'étaient vus délivrer quatre jours d'ITT.

Un peu plus d'un mois plus tard, ce 20 mars 2024, le détenu en question a comparu devant le tribunal caladois : si la procureure de la République a requis six mois de prison, le coupable plaide l'inexistence des faits et l'agression des agents sur sa personne, et sa défense le manque de preuves.

L'expertise psychiatrique a identifié une personnalité "psychopathique" et une "altération du discernement", retenus par le tribunal : celui-ci a condamné le détenu à six mois de prison ferme, avec maintien en détention, reconnu coupable de "violences sur des agents pénitentiaires avec usage d'armes et recel de téléphone".

Il devra également indemniser les victimes de 500 euros pour la première, et 400 euros chacune pour les deux autres.