Près de Lyon : condamné pour avoir passé sa mère à tabac

Pour avoir passé sa mère à tabac, un individu âgé de 38 ans a été jugé et condamné cette semaine par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.

Le jour de l'agression, le fils était ivre. Aux enquêteurs puis aux juges, il a évoqué un trop-plein de ressentiment vis-à-vis de celle qu'il aidait à éponger ses dettes en lui donnant l'intégralité de son salaire. Le trentenaire avait frappé sa mère sexagénaire au visage, lui fracturant le nez (21 jours d'ITT).

Un an de prison avec sursis a été requis. Les juges ont eu la main plus lourde en le condamnant à 2 ans de prison avec sursis, assortis d'une interdiction de paraître au domicile de sa mère, de fréquenter un débit de boisson et une obligation de soins.