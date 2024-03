Pour Pâques, ce village près de Lyon cache des Louis d'or dans ses brioches

De plus en plus de boulangers et pâtissiers lancent des opérations qui plaisent au public en cachant des pièces ou pierres précieuses dans leurs galettes, pains ou gâteaux.

Ce week-end de Pâques, c'est tout le village de Marnand dans le Rhône qui va surfer sur cette mode en cachant trois Louis d'or dans ses brioches.

Ne croyez-pas que vous aurez de grandes possibilités de tomber dessus au seul titre que Marnand est une petite commune avec environ 600 habitants. Ce sont au total 950 brioches qui seront confectionnées, soit 0,3% de chances d'avoir un Louis d'or.

A noter que le village de Marnand ne fait pas les choses à moitié car la tradition est centenaire. Sur le chemin du pélerinage jusqu'à la chapelle du Calvaire à Pâques, la boulangerie vendait ses brioches. C'est donc tout un festival sur trois jours qui s'opère, avec notamment une marche de la brioche.