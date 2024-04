Près de Lyon : un mur s'effondre sur un bus TCL

Aux alentours de 8h30, alors qu'il remontait la rue de la République à Collonges-au-mont-d'Or, le mur situé face aux commerces s'est effondré sur le véhicule selon le Progrès.

Rapidement, une équipe cynophile des pompiers du SDMIS a été dépêchée sur place pour procéder à des recherches et s'assurer que personne n'avait été ensevelie sous les gravats.

Le conducteur du bus est indemne, il ne transportait aucun passager.

L'origine de l'éboulement du mur reste inconnue. Les fortes pluies de ces derniers jours ont peut-être contribué à sa dégradation. On ne sait pas non plus si c'est le passage du bus qui a provoqué une secousse fatale ou s'il s'agit d'un pur hasard.