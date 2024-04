Une prostituée blessée par balles à Lyon : un règlement de comptes à Gerland ?

Sauf que peu avant minuit, un véhicule s'est arrêté à hauteur d'une travailleuse du sexe rue Professeur Jean-Bernard et l'un de ses occupants a ouvert le feu.

Selon le Progrès, la prostituée a été touchée par plusieurs balles. Elle n'a toutefois pas été grièvement blessée. Les secours arrivés rapidement sur place l'ont prise en charge avant de la transporter à l'hôpital où ses jours ne sont pas en danger.

Une enquête a été ouverte pour tenter d'identifier et retrouver le tireur et ses complices, et comprendre leurs motivations. S'agissait-il d'un "jeu" entre amis alcoolisés ou drogués, d'une tentative de vol ou bien d'un règlement de comptes ?

De nombreuses prostituées de Gerland sont sous la coupe de réseaux mafieux originaires de l'Europe de l'Est ou d'Afrique.