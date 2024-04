Un automobiliste a renversé un piéton avant de prendre la fuite.

Quelques heures plus tard, un individu âgé d'une vingtaine d'années s'est présenté au commissariat caladois, s'accusant des faits.

Il a été placé en garde à vue puis laissé libre, faute d'éléments probants. Les enquêteurs doivent déterminer qu'il s'agit bien du chauffard et non d'un complice au casier vierge et au permis en vigueur choisi pour remplacer le vrai coupable.