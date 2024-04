Elue laïque et agnostique, elle ne donnera finalement pas son nom à une cloche d'église à Lyon

Dans le cadre de son budget participatif, la Ville de Lyon proposait aux habitants de voter pour les personnalités féminines qui donneront leur nom à trois nouvelles cloches du carillon de l'église Saint-Pierre-de-Vaise dans le 9e arrondissement.

Si donner le nom d'une femme à une cloche peut paraître assez peu galant, c'est en réalité une tradition qui remonte à 1939. Chaque cloche de l'église est frappée de deux prénoms féminins : ceux des parrains qui avaient permis leur acquisition. Les prénoms masculins des donateurs étant alors systématiquement féminisés.

Or, parmi les noms que soumettait au vote la Ville de Lyon, on retrouvait celui de Pierrette Augier, qui fut maire PS du 9e arrondissement. Au milieu des Eugénie Brazier, Renée Richard ou encore Marie-Louise Rochevillard, la présence de celui de la socialiste réputée fervente laïque et agnostique a provoqué une vague d'indignation chez ses proches qui n'avaient pas été consultés.

L'important renouvellement politique avec l'arrivée des écologistes fait qu'au final, rares étaient les personnes à la mairie du 9e arrondissement à connaître le parcours de Pierrette Augier, au-delà de son court passage dans le siège de maire, de 2001 jusqu'à son décès en 2003.

Face au refus de son veuf de voir son nom figurer sur une cloche d'église, et à la prise de position des élus du groupe de feu Gérard Collomb, à qui elle avait succédé en 2001, les écologistes ont décidé de faire machine arrière.

La maire Anne Braibant a eu une réaction assez peu classe lors du dernier conseil d'arrondissement, révélant que "les suffrages (pour Pierrette Augier) ont été très faibles. À croire que personne n’a voté pour elle à dessein".