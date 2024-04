Opération Place nette XXL : 1200 policiers mobilisés dans le Rhône, 286 personnes interpellées

Un bilan a été publié ce vendredi soir par la Préfecture. Ce sont près de 1200 policiers nationaux et gendarmes qui ont été mobilisés notamment dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne, à Valmy dans le 9e arrondissement de Lyon, à Tarare, Irigny, Vaugneray, Francheville, Genas, Albigny-sur-Saône, Saint-Genis-Laval, L’Arbresle, Fontaines-sur-Saône ainsi que sur différents axes routiers et ferroviaires majeurs.

En deux semaines, 286 individus ont été interpellés et 70 étrangers en situation irrégulière pris en compte. Plus de 8118 personnes et 5765 véhicules ont été contrôlés au cours des différentes opérations. 97 véhicules ont été mis en fourrière.

Parmi les autres chiffres révélés, on retiendra 786 infractions diverses relevées et 530 amendes forfaitaires délictuelles dressées. Une quarantaine de commerces ont aussi été contrôlés dont 3 ont fait l’objet d’une fermeture administrative.

Enfin, pas moins de 1,7 millions d’euros d’avoirs criminels, une dizaine d’armes, toutes catégories confondues, ainsi que 9 véhicules ont été saisis.