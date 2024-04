L'A42 coupée après un accident mortel près de Lyon

Vers 7h30, un accident de la circulation s'est produit à hauteur de Leyment dans l'Ain sur l'A42. Il implique un véhicule léger et un poids-lourd à la sortie Ambérieu-en-Bugey et a fait deux morts et un blessé grave. Ce dernier a été hospitalisé en urgence.

Les circonstances exactes du drame restent à déterminer.

L'A42 a été coupée à la circulation en direction de Lyon afin de permettre l'intervention des secours et des forces de l'ordre.