Greffé des deux bras à Lyon, il veut devenir président de son pays

Amputé des deux bras il y a 20 ans après une électrocution sur une ligne à haute tension, l'Islandais était devenu à Lyon en janvier 2022 le premier patient au monde à être greffé des deux épaules et bras.

Resté à Lyon où il vivait dans l'attente de son opération, Felix Gretarsson vient de terminer sa rééducation. Et il se lance dans un nouveau défi. Dans une vidéo YouTube, il annonce briguer la présidence de l'Islande.

Durant six minutes, dont la moitié à parler de lui et de son parcours, le quinquagénaire s'attarde sur la situation compliquée dans laquelle se trouve son pays, estimant même que l'Islande se trouve "à un endroit similaire à celui où j'étais il y a plus de 20 ans".

"La fonction de président est dans l'esprit de la plupart des gens un symbole d'unité, et ma vie est littéralement l'incarnation de ce que les Islandais sont capables lorsqu'ils se tiennent la main. Un vote pour moi représenterait un rappel pour tout le monde qu'il y a toujours de l'espoir et des solutions", conclut celui qui va désormais sillonner les routes islandaises pour se faire connaître et tenter de récolter les signatures nécessaires.

Avec moins de 500 vues en quelques jours, Felix Gretarsson est encore très loin de faire sensation sur son île natale.