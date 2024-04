Près de Lyon : il agresse sexuellement sa compagne qui ne voulait pas coucher avec lui

Madame ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle, alors Monsieur a insisté, jusqu'à l'agresser sexuellement en lui touchant violemment la poitrine contre son gré.

La femme s'était ensuite réfugiée chez un ami âgé de 86 ans. Et le lendemain, l'homme s'était présenté au domicile de ce dernier, et avait frappé l'octogénaire au visage car il tentait de s'interposer entre les deux.

Jugé la semaine dernière au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, l'individu violent a nié les faits. Selon lui, il a touché le bras de sa compagne et non sa poitrine. Et il n'a jamais frappé le vieil homme, sinon il l'aurait "tué" a-t-il indiqué aux juges selon le Progrès.

Six mois de prison ont été requis par le parquet caladois. Le prévenu devra également indemniser ses victimes à hauteur de 15 000 euros, et il a désormais l'interdiction d'entrer en contact avec elles.