Vaulx-en-Velin : un battle de breaking, nouvelle discipline olympique

Avant cela, Street Off et le centre culturel Charlie Chaplin de Vaulx-en-Velin organiseront un battle le 20 avril.

Comme chaque année, des duos triés sur le volet viennent des quatre coins du monde, sur l'invitation du plus vaudais des danseurs internationaux - Bboy Lilou - pour tenter de remporter le titre. C'est déjà la 8e édition de l'évènement qui rassemblera des breakeurs du Japon, du Bénin ou encore d'Argentine à Vaulx-en-Velin.

Pour aller au-delà du spectacle, Street Off et la ville de Vaulx-en-Velin ont souhaité "développer et mettre en place des temps d’échanges et d’initiation en amont du Battle de Vaulx International. Workshop, Come on & dance, blind test hip-hop, petits et grands pourront s’essayer à la pratique du breakdance, mais aussi prendre part à de nombreux ateliers gratuits et ouverts à tous dans les structures d’éducation populaire de la ville ainsi qu’au Pôle Commercial et de Loisirs Carré de Soie".

La billetterie en ligne est ouverte.