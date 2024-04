Bientôt un tournoi international de padel à Lyon

Prévue du 10 au 13 octobre 2024, cette nouvelle compétition bénéficie d’un niveau FIP Gold (Or) qui lui a été attribué dès son lancement par la Fédération internationale de Padel (FIP). Le plateau international sera mixte avec 32 équipes féminines et 32 équipes masculines de haut niveau qui se défieront au Palais des Sports de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon.

Cette manifestation sportive va devenir, dès son lancement, la troisième plus grande rencontre internationale de padel de l’Hexagone après celles de Bordeaux et de Paris.

"La création de ce nouveau tournoi a pour vocation de favoriser et de continuer à développer la pratique du padel en France - en loisir comme en compétition - et de l’inscrire durablement à Lyon", précise la Ville de Lyon dans un communiqué.

Le padel est un sport de raquettes proche du t ennis. En plein essor depuis sa création en 1969 au Mexique, la discipline compte 500 000 pratiquants pour 680 clubs.

"Lyon a toujours été une place forte du sport et lancer un événement de cette envergure internationale ici, autour de cette discipline émergente, le padel, dans cette magnifique salle qu’est le Palais des Sports de Gerland qui a connu les très belles heures du sport français, c’est quelque chose qui nous tenait particulièrement à coeur et fait sens. Le soutien de la Ville, partenaire majeur, pour ce nouveau tournoi est important et précieux. Nous allons nous entourer des meilleures personnes et partenaires pour nous accompagner dans ce beau projet pour le territoire lyonnais et travailler à faire une première édition de qualité", a réagi Jacques Laprée, Président du Comité Rhône Métropole de Lyon de tennis.