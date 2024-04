Des dealers condamnés : ils n'ont plus le droit de vivre à Bron pendant 3 ans

Ces derniers, soupçonnés d'être les gérants et organisateurs du trafic, étaient interpellés le 9 avril dernier. Les perquisitions menées à leurs domiciles et planques permettaient de mettre la main sur 8 kilos de résine de cannabis, 2 kilos d'herbe de cannabis, 16 grammes de cocaïne et 15 420 euros en liquide.

Au final, trois des quatre suspects étaient présentés au parquet de Lyon et jugés en fin de semaine dernière. La justice les a condamnés à des peines allant de 6 mois à 30 mois ferme. Deux prévenus sur trois ont été écroués à l'issue de l'audience. Tous ont également été condamnés à une interdiction de séjour à Bron pendant trois ans.